Avion militar explodat în Covasna? Potrivit WE RADIO, o bubuitura puternica a speriat miercuri, inainte de pranz, locuitorii judetului Covasna. Am primit la redactie mai multe semnale din zone diferite ale judetului despre acest zgomot puternic care se presupunea ca ar fi fost provocat de o explozie, scrie realitateadecovasna.net. Conform unor martori, in localitatea Chiurus de langa Covasna s-au spart mai multe geamuri ale caselor in urma bubuiturii. Semnale au fost si din Sfantu Gheorghe, unde oamenii ne-au sesizat ca s-au zgaltait balcoanele in jurul aceleiasi ore, dupa ce s-a auzit un zgomot foarte puternic. Conform unor surse… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

