Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman de Externe a anuntat joi ca, potrivit informatiilor comunicate de catre autoritatile cipriote, conditiile aplicabile cetatenilor care intra pe teritoriul Ciprului sunt stabilite in functie de statele de provenienta, acestea fiind clasificate pe trei categorii, respectiv: categoria A…

- Preturile petrolului au scazut joi cu circa 8%, din cazua reaparitiei temerilor legate de impactul cresterii numarului de cazurilor de Covid-19 la nivel mondial asupra cererii, in timp ce stocurile de titei au atins un nivel record in Satele Unite, transmite Reuters.

- Cinematografele din California se pot redeschide dupa ce au fost inchise timp de aproape trei luni din cauza pandemiei de COVID-19, a informat luni Departamentul de Sanatate al acestui stat american, potrivit agerpres.ro.

- Tenismanul Novak Djokovic, numarul 1 ATP , considera ca sunt extreme si imposibile conditiile sanitare impuse la US Open. Turneul este programat cu incepere din data de 24 august la New York, in zona cea mai afectata de coronavirus din SUA. Djokovic a declarat pentru un canal de televiziune din Serbia…

- Inca opt persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 1.296, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre patru femei si patru barbati cu varste cuprinse intre 42 si 92 de ani. * Deces 1289 – Femeie, 92 ani, judet Bistrita-Nasaud. Data…

- Cu o seara inaninte de deces, Demi s-a intors de la locul de munca, unde avea un program part-time, și s-a dus direct la culcare. A doua zi, aceasta a fost gasita de catre mama ei, care a observat ca fata inca nu s-a trezit. Cauza morții nu este cunoscuta pana in prezent, insa a fost deschisa…

- CNN a dezvaluit cat cantareste seful de la Casa Alba si a explicat ca acesta crede intr-o teorie incredibila: sportul ne scurteaza viata, deoarece epuizeaza „bateria“ cu care ne nastem!

- Un meșter din Cluj, a povestit pentru publicația dejeanul.ro cum pandemia l-a determinat sa realizeze incalțamintea ideala care sa ne asigure distanțarea sociala, atat de mult invocata de specialiștii in combaterea pandemiei de Covid-19. Grigore Lup a simțit pe propria piele cum pandemia de COVID-19…