- Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control (NATO Airborne Early Warning & Control Force – NAEW&C) cu baza permanenta la Geilenkirchen, Germania, vor ateriza marți, 17 ianuarie, in Baza 90 Transport Aerian din…

