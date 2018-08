Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe strazi si gospodarii din orașul Cugir au fost inundate, in aceasta seara, dupa o ploaie torentiala, care a blocat sistemele de canalizare. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale si motopompe pentru evacuarea apelor. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, au fost…

- ANM a emis joi, 21 iunie, o avertizare cu Cod Galben, valabila in județul Alba pana la ora 15.30. Se vor semnala: averse care vor depași 25-30 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina de dimensiuni mici. Localitațile vizate sunt: Aiud, Ocna Mureș, Campeni,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o avertizare cod galben de vant și ploi in mai multe localitați din Munții Apuseni. Avertizarea e valabila pana la ora 15:00, in zona de munte, la peste 1.800 de metri. Localitațile afectate: Campeni, Bistra, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram…

- Marti dupa-amiaza, mai multe localitati din judetul Alba se afla sub atentionare meteo Cod Galben de furtuni. Pana la ora 15.00, sunt vizate Campeni, Bistra, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scarișoara, Garda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților, Poiana Vadului si zona de munte de peste cota 1800…

- Meteorologii au emis un COD GALBEN de furtuna pentru județul Alba, duminica, in intervalul orar 15:15- 16:30. Zonele sub Cod Galben in Județul Alba sunt: Alba Iulia, Cugir, Zlatna, Campeni, Abrud, Ighiu, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Roșia Montana, Lupșa, Meteș, Stremț, Șibot,…

- Judetul Alba se afla sub atentionare Cod Galben de furtuni sambata dupa-amiaza. Pana la ora 13:50, sunt vizate localitatile Vidra, Sohodol, Avram Iancu, Garda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților, Poiana Vadului si zona de munte de peste cota 1800 m. Se vor semnala averse ce vor cumula 20-25 l/mp, descarcari…

- Județul Alba se afla sub avertizare cod portocaliu de inundații, duminica la pranz, fiind semnalate averse de ploaie care vor cumula 35-40 l/mp,frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului și grindina de dimensiuni mici Zonele vizate din Alba sunt: Alba Iulia, Sebeș, Zlatna, Campeni,…

- Meteorologii au emis duminica, 27 mai, mai multe atentionari nowcasting Cod portocaliu și galben de averse si descarcari electrice pentru judetele Arad și Alba, valabile in urmatoarea ore. Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 16.00, in localitațile Gurahonț, Varfurile, Beliu, Archiș, Dezna,…