- Dupa maxime de 20 de grade Celsius in sudul țarii, iarna se intoarce. Meteorologii anunța frig, ploi, iar la munte se vor semnala precipații mixte.... The post Vremea se racește. Dar frigul și ploile nu vor dura mult in vestul țarii appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- ANM a actualizat prognoza pe 4 saptamani. 16 grade Celsius in weekend, apoi racire, ploi, lapovița și ninsori. Vremea in vestul țarii. Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 14 februarie - 13 martie 2023. Potrivit specialiștilor...

- Meteorologii au anuntat prognoza regionala pentru perioada 30 ianuarie – 12 februarie. Specialistii ANM anunta ca temperatura maxima va avea variatii, mai ales in prima saptamana din interval; aceasta va creste in primele zile pana la medii de 6...7 grade, apoi va fi in scadere, pana la valori de 1...2…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare și o avertizare cod galben privitoare la precipitații, intensificari ale vantului și viscol in zona montana inalta. Informarea va intra in vigoare luni, la ora 17 și va fi valabila pana joi, la ora 20.00. Specialiștii spun ca vor fi precipitații…

- Meteorologii ANM anunta o luna ianuarie 2023 cu temperaturi neasteptate in toata țara. Specialistii vorbesc de o vreme „atipica”, avand in vedere ca este iarna si nu ninge, Ba chiar am avut temperaturi de peste 15 grade. Desi ar trebui sa ninga, acest lucru nu se va intampla, astfel ca prima luna a…

- Meteorologii au emis o noua prognoza pentru zilele care urmeaza. Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au subliniat ca vom avea temperaturi record la inceput de an. Experții vorbesc de o vreme ,,atipica”, avand in vedere ca este iarna și nu ninge, iar mercurul din termometre…