Avertizare meteo pentru următoarele trei zile. România, între caniculă și furtuni Meteorologii au emis astazi o avertizare generala de vreme severa, valabila pentru urmatoarele trei zile, respectiv pana pe 26 august. In aceasta perioada, sunt așteptate furtuni și vijelii, in timp ce in regiunile sudice, local va fi canicula. Avertizare meteo intra in vigoare la ora 13.00 și expira miercuri, la ora 6.00.Potrivit ANM, vor fi „perioada cu instabilitate atmosferica accentuata”, in dupa-amiaza zilei de duminica și in noaptea de duminica spre luni (23/24 august), la munte, in regiunile vestice, nordice și centrale. Asta inseamna ca aceste zone vor avea parte de ploi torențiale, furtuni,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

