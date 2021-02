Avertizare meteo de ultim moment! (Social) Imbracați-va gros, daca aveți de gand sa ieșiți din case! Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece și geroasa dimineața, valabila in toata țara pana miercuri, dar și o avertizare Cod galben de vant in Carpații Meridionali și Orientali și in județe din zona Moldovei. Potrivit informarii emise de ANM, in nordul, centrul și estul țarii, vremea va fi deosebit de rece, local geroasa dimineața și... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

