Avertizare meteo ANM. Cod galben de vreme rea până în data de 15 iunie ANM a prelungit avertizarea meteo de cod galben pana la inceputul saptamanii viitoare. Potrivit buletinului meteo, instabilitatea atmosferica se va menține ridicata in majoritatea regiunilor din Romania. Prognoza meteo in Romania nu vine deloc cu vești bune pentru acest weekend. ANM a prelungit avertizarea meteorologica de cod galben pana in data de 15 iunie, ora 10, dar nici de saptamana viitoare nu vom scapa de ploi, temporar cu caracter torențial, vijelii și grindina. Cu toate acestea, temperaturile se vor menține ridicate in majoritatea regiunilor. Maximele pot ajunge chiar și la valori de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

