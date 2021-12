Avertizare de ninsori şi vânt pentru 24 de judeţe O atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si intensificari ale vantului vizeaza, incepand de marti dimineata, 24 de judete, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. In intervalul 7 decembrie, ora 6.00 – 8 decembrie, ora 18.00, in sudul si estul Transilvaniei, nordul si centrul Moldovei, precum si in zonele de munte, vor fi precipitatii mai […] The post Avertizare de ninsori si vant pentru 24 de judete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

