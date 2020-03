Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunța ca vremea se schimba radical in urmtoarele zile, cand temperaturile vor scadea accentuat, vor fi ploi, ninsori și lapovița. The post Vremea se schimba radical. Temperaturile scad accentuat, vor fi ninsori și lapovița appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare de racire accentuata a vremii, vant, ploi, lapovița și ninsoare, pana luni dimineața. In Transilvania minimele vor cobori sub limita gerului...

- Dupa o peioada calduroasa, meteorologii nu ne aduc vesti tocmai bune pentru sfarsitul acesta de saptamana. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca se vor intoarce ploile si ninsorile, in special in zona de munte.

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben privind intensificari ale vantului, valabila de duminica dimineata, pentru zona montana, insa incepand de duminica seara cea mai mare parte a tarii va intra sub incidenta acestui cod. Tot de atunci, in mai multe zone va fi cod portocaliu de vant puternic…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare nowcasting cod portocaliu de vreme rea. COD GALBEN Interval de valabilitate: 04 februarie, ora 13:00 - 05 februarie, ora 08:00 Fenomene...

- Meteorologii au emis un cod galben de vant puternic, ninsori și viscol pentru zona de munte, in vigoare de vineri dimineața, de la ora 08.00, pana sambata la ora 08.00. Sunt vizate 27 de județe, printre care și Cluj. Potrivit ANM, incepand de vineri de la ora 8.00 pana sambata la ora 8.00 se anunța…

- Meteorologii prognozeaza pentru Bucuresti, in urmatoarele trei zile, o vreme in general rece si precipitatii slabe sub forma de ninsoare, lapovita si trecator ploaie, incepand din dimineata zilei de...

- Meteorologii au anunțat ca acesta este ultimul weekend in care o sa ne bucuram de temperaturi peste normalul acestei perioade. Vine iarna de luni. Afla cum va fi vremea in București. Meteo 21 - 22 decembrie 2019.