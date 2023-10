Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important, in urma cu puțin timp! Specialiștii in vreme au emis, sambata dimineața, un avertisment de vreme extrema ce vizeaza 14 județe din țara noastra. Romania se afla de cateva zile bune sub cod galben de ploi, vijelii și grindina.…

- In urma cu puțin timp, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important! Specialiștii au emis, miercuri, un avertisment de vreme extrema ce vizeaza 11 județe din țara noastra. Romania intra rapid sub cod galben de ploi. Care sunt zonele vizate de anunțul meteorologilor.

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! Doua avertizari, cod portocaliu și galben de inundații vizeaza 34 de județe din Romania. Care sunt zonele vizate, unde vor lovi puhoaiele, și pana cand vor ramane in vigoare atenționarile.

- Estul Munteniei, estul Transilvaniei și zona Moldovei se vor afla sub cod portocaliu de instabilitatea atmosferica accentuata, de miercuri dupa-amiaza pana la ora 23, transmite Administrația Naționala de Meteorologie. “Vor fi averse torențiale, descarcari electrice, iar in primele ore ale intervalului…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca vremea se va schimba in mare parte din țara in zilele urmatoare. Astfel, ploile se vor extinde in sudul si centrul tarii incepand de marti seara, iar cinci judete se vor afla sub Cod portocaliu de averse torentiale si vijelii,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un nou avertisment pentru oameni. Au fost emise un cod galben și un cod portocaliu de furtuma și grindina, valabile pentru mai multe localitați din Romanoa. Vremea va fi, din nou, instabila, iar mai multe județe vor fi afectate.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de cod galben de canicula și disconfort termic. 25 de județe din Romania sunt vizate. Ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de ultima ora! Specialiștii au anunțat Cod portocaliu și Cod galben de canicula, valabil pentru 29 de județe din Romania. Lista completa cu zonele afectate de disconfortul termic. Iata ce au anunțat meteorologii cu privire la vreme.