- Municipiul Suceava, aflat la granița de nord a Romaniei, numara o populatie de trei ori mai mica decat Bucurestiul, dar rata infecției este dramatica in comparație cu cea din restul Romaniei, a remarcat Euronews, intr-un material dedicat impactului coronavirusului in tara noastra.Site-ul reputatului…

- "Institutia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind posibila incalcare a prevederilor art. 22 din Constitutie - dreptul la viata si integritate fizica si psihica si a art. 34 - dreptul la ocrotirea sanatatii", potrivit unor solicitari catre ministrul de Interne, Marcel Vela, si ministrul…

- Un numar de 3.183 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, in Romania, au fost inregistrate pana astazi, 3 aprilie 2020, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru, exista trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva. 11 cazuri de…

- Patruzeci si cinci de jurnalisti din Constanta au trimis o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban, ministrului de Interne, Marcel Vela, ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, Grupului de Comunicare Strategica si prefectului judetului Constanta, George Niculescu, prin care solicita o comunicare…

- ORDONANTA MILITARA 4 // SCENARIUL 4. Tot mai multe voci estimeaza, pentru maine, depașirea pragului critic de imbolnaviri cu coronavirus, respectiv 2000 de persoane. Din acel moment, Romania va intra in Scenariul 4. ORDONANTA MILITARA 4 // SCENARIUL 4. Ministrul de Interne, Marcel Vela, și secretarii…

- Doua doctorite de top din Romania, aflate in prima linie a luptei impotriva coronavirusului, au fost infectate si se afla acum in stare critica. Doua doctorițe de la Spitalul Gerota sunt in stare critica, iar medicii sunt rezervați, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Una dintre aceste doctorițe…

- Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19, a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, la Digi24. Iar pentru ca intreg personalul medical de acolo este in izolare, vor fi aduși medici de la alte spitale…