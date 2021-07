Stiri pe aceeasi tema

- Edilul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si-a exprimat din nou sustinerea fata de premierul Florin Citu pentru presedintia PNL, in discursul tinut sambata, la conferinta de alegeri interne a PNL Bihor.

- Primarul Clujului, Emil Boc, susținator declarat al premierului Florin Cîtu în competiția pentru șefia PNL, îi avertizeaza pe liberali ca "razboaiele interne din partid trebuie sa se încheie": "Trebuie sa punem capat razboaielor interne sau aceste razboaie interne…

- Emil Boc, primarul Cluj - Napoca, si-a declarat sambata din nou sustinerea fata de premierul Florin Citu, avertizand ca trebuie pus capat razboaielor interne, in caz contrar riscandu-se ca acestea sa puna capat performantelor PNL in 2024.

- Eurodeputatul Rares Bogdan si-a inceput discursul la conferinta de alegeri a PNL Bihor adresandu-se premierului Florin Citu cu formula „domnule prim ministru si viitor presedinte al Partidului National Liberal”, iar lui Ludovic Orban i s-a adresat cu „domnule actual presedinte al PNL si presedinte…

- "In '90 eram in clasa a 12-a și, nu știu cați dintre dvs știți unde era sediul PNL in '90 -pe Calea lui Traian, unde este CEC acum (]n Ramnicu Valcea - N.R.) ... O casuța mica, cu afișe cu Radu Campeanu, inainte de alegeri... Și in 90, cu un grup de prieteni și cu, cei care o cunoașteți pe doamna profesoara…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca ”nu va exista nicio fisura” între el și premierul Florin Cîțu, care îi va fi contracandidat la șefia partidului, pentru ca se vor concentra pe programul de guvernare, campania de vaccinare și pregatirea PNRR. ”Important este…

- Nicoleta Dumitrescu Liberalii se pregatesc de alegeri. Atat pentru alegerea șefilor din teritoriu, cat și pentru liderul national. Și e un pic de fierbere, avand in vedere ca, de fiecare data, ca in orice partid care se repecta, mai ales atunci cand este la guvernare, se formeaza și tabere. Semn al…