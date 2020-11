Stiri pe aceeasi tema

- "Le-am spus ca acum am incredere sa transfer banii in contul Primariei pentru incalzire, nu sa caut soluții sa se duca banii la ELCEN", i-a spus Ludovic Orban lui Nicușor Dan in ziua investiturii sale in funcția de edil al Bucurestiului. Gabriela Firea spune ca este inuman si inimaginabil…

- PSD solicita noului prefect al Capitalei sa dispuna redeschiderea școlilor Gabriela Firea. Foto: Arhiva. PSD solicita noului prefect al Capitalei sa dispuna redeschiderea școlilor și susțin ca au soluții pentru reluarea activitații educaționale. Prim-vicepreședintele partidului, Gabriela…

- PSD solicita prefectului Capitalei redeschiderea scolilor din Bucuresti, a declarat, joi, prim-vicepresedintele partidului Gabriela Firea, sustinand nu exista nicio justificare pentru inchiderea tuturor unitatilor de invatamant, "doar pentru ca au aparut cateva cazuri". "Un subiect pe care l-am discutat…

- Co-presedintele USR Dan Barna afirma ca partidul i-a adresat de mai multe ori lui Nicusor Dan invitatia de a reveni in USR. "Eu insa cred, daca imi dau o parere personala, ca va ramane primar independent tocmai pentru ca aceasta sustinere a celor doi poli de forta de pe dreapta din Bucuresti, USR-PLUS…

- Dupa Calin Popescu Tariceanu, și Victor Ponta i-a raspuns Gabriele Firea, care a sugerat ca pierdut competiția pentru Primaria Capitalei pentru ca partide precum ALDE sau Pro România nu au sprijinit-o.”Eu îmi recunosc greșelile - învaț din ele - și încerc sa le…

- ”Gabriela Firea greșește atunci cand cauta vinovați pentru infrangerea de la Capitala altundeva decat in propriile decizii! Alianța care putea sa-i mai aduca un nou mandat de primar general a fost refuzata chiar de ea. Nu putem acum sa acceptam falsificarea adevarului doar pentru ca dna Firea sa-și…

- Primaria Craiova a alocat bani scolilor din Craiova. Sumele sunt destinate pentru achizitionarea de dezinfectanti, lampi UV, masti, pexiglas. Administratia locala vine in acest fel in intampinarea solicitarilor unitatilor de invatamant din Craiova. Inceperea noului an școlar 2020-2021 in contextul situației…

- Necesarul de materiale sanitare si de igiena pentru deschiderea scolilor in conditii de siguranta pentru elevii si profesorii din Slobozia pune presiune pe administratia publica locala care trebuie sa gaseasca surse de finantare. Scenariul verde are estimata o valoare a cheltuielilor de 2.600.000 lei…