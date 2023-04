Stiri pe aceeasi tema

- FMI a avertizat miercuri ca producerea unei recesiuni economice in SUA ramane ”in sfera posibilitatilor”, in ciuda datelor incurajatoare care indica o crestere, transmite Reuters, conform news.ro.Prim-adjunctul directorului general al Fondului, Gita Gopinath, a declarat ca FMI a fost surprins de…

- Gramul de aur s-a scumpit luni, 20 martie, cu 5,7911 lei (+2,01%), fiind cotat la 292,9991 lei, fata de 287,2080 lei vineri.Pe plan extern, cotatia aurului, propulsata de ingrijorarile in crestere cu privire la sectorul bancar dupa preluarea la un pret redus a gigantului elvetian Credit Suisse,…

- Specialistii in securitate cibernetica avertizeaza asupra pericolului pe care-l reprezinta postarile de pe retelele de socializare care promoveaza false oportunitati de investitie sau castig rapid.”Atentie la postarile de pe retelele de social media care promoveaza false oportunitati de investitie…

- Intel a efectuat reduceri semnificative ale salariilor angajatilor si directorilor, la o saptamana dupa ce compania a emis o prognoza de vanzari sub asteptari, cauzata de o pierdere a cotei de piata in fata rivalilor si de o scadere a pietei PC-urilor, transmite Reuters.Reducerile vor varia…

- Vicepreședintele Comitetului pentru Afaceri Internaționale din Consiliul Federației, Andrei Klimov, a amenințat Republica Moldova cu ”repetarea scenariului ucrainean” și s-a intrebat retoric daca Maia Sandu vrea sa faca din Republica Moldova „o provincie a Romaniei, cea mai inapoiata țara din NATO”.Amenințarea…

- Euro s-a apreciat luni fata de dolar, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni, in urma informatiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica monetara mai putin agresiva a Rezervei Federale a SUA…

- Compania chineza de social media TikTok este din ce in ce mai aproape de a fi interzista in Uniunea Europeana.Comisarul european pentru piața interna Thierry Breton i-a transmis șefului firmei chineze ca are termen pana in septembrie 2023 sa se alinieze la legislația europeana, conform Reuters.…