- Perioada de transferuri intre școli, care in mod normal avea loc in vacanța intersemestriala, se va putea face in luna ianuarie, fiind o situație excepționala creata de modificarea structurii anului scolar. Practic, cererile pentru transferuri se vor depune in ultima saptamana a primului semestru si…

- Administrația Fritz prejudiciaza bugetul Colterm cu un milion de lei pe zi! Este acuzația pe care o aduce consilierul local PSD, Radu Țoanca administrației condusa de Dominic Fritz, in ceea ce privește problema Colterm. In plus Țoanca mai spune ca Primaria a ales sa incalce legea de o luna și jumatate.…

- Intreprinderea Municipala Regia "Exdrupo" se afla in proces de suplinire a stocurilor de materiale antiderapante pentru a intreține drumurile din capitala in sezonul rece, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Primaria municipiului Chișinau a anunțat ca Direcția generala transport public și cai…

- Intra societatea Colterm in insolvența? Consilierul local Roxana Iliescu spune ca decizia se va lua in cursul zilei de vineri, in cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație. Prețurile imense ale gazului, problemele cu datoriile, amenda pentru certificate verzi, plata acestora, toate acestea…

- Consilierul local PSD, Radu Toanca reactioneaza in urma apelulului lansat primarului Dominic Fritz, pentru gasirea unei solutii nationale legate de scumpirea gazului. Fritz spune ca Primaria nu va putea suporta costurile foarte mari cu incalzirea. A fost atinsa limita maxima a subvenției care poate…

- „Primaria Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, Piata Victoriei, nr. 4, organizeaza la sediul autoritatii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a postului vacant de Muncitor calificat – constructor structuri/zidar, treapta I, – 1 post din…

- Viceprimarul Ruben Lațcau declara in urma cu doua saptamani ca lucrarile de renovare la fațada Operei Romane se apropie de final, insa a aparut o eroare. „Ca la aproape toate lucrarile pe care le-am cules in diverse stadii de blocaj, nici aceasta nu este din pacate «inchisa la toți nasturii». Proiectul…

