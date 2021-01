Avertismentul Apple în legătură cu iPhone 12 Gigantul american, Apple, si-a actualizat pagina de suport care vorbeste despre influenta pe care cel mai nou smartphone al sau o poate avea asupra anumitor echipamente medicale, specificand acum distanta minima la care iPhone 12 trebuie tinut de acestea. Inca de cand a lansat iPhone 12, Apple a scris in paginile de suport ale noilor sale smartphone-uri despre interferentele care pot afecta echipamentele medicale, din cauza numarului mai mare de magneti din telefon. Acum, compania americana spune clar la ce distanta este sigur ca un utilizator ce are implantat un device medical sa tina un iPhone… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

