Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma ca Institutul National de Sanatate Publica „preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult mai…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, a declarat ca Institutul National de Sanatate Publica preconizeaza scenariul in care evolutia Delta sa fie rapida. „Cei de la INSP au estimat ca la mijlocul lui septembrie vom avea peste 1.600 de cazuri pe zi, dar s-ar putea ca evolutia sa fie mai rapida”, a spus…

- Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca Institutul National de Sanatate Publica „preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult…

- Potrivit oficialului, Institutul National de Sanatate Publica (INSP) preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult mai contagioasa decat…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a susținut, joi seara, ca se așteapta la o creștere rapida a cazurilor Covid in Romania intrucat tulpina Delta, mai contagioasa, a devenit probabil dominanta, potrivit unui interviu acordat TVR, citat de Hotnews . „INSP-ul preconizeaza scenariul in care evolutia este…

- Valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinaților, spune ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ea a explicat ca persoanele vaccinate au un risc mai scazut sa dezvolte forme grave, chiar daca se infecteaza cu COVID-19. Ministrul spune ca in acest moment nu se discuta despre restricții, deoarece incidența cazurilor…

- „Ne dorim sa crestem rata de imunizare si procentul celor vaccinati, mai ales in contextul actual, in care vedem ca, in anumite tari, tulpina Delta este cu o raspandire destul de mare. Practic, ne uitam cu destul de multa ingrijorare la ce se intampla si cum cresc incidentele in Marea Britanie si in…

- Un numar de 26 de cazuri de infectare cu varianta Delta a coronavirusului - detectata in India, unde rata de infectare este foarte mare - au fost confirmate in Romania, releva datele anuntate joi de Institutul National de Sanatate Publica (INSP).