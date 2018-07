Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare festival în aer liber din România dedicat vinului, gastronomiei și culturii, Central Park Wine Festival, aduce educația viticola la Cluj-Napoca. În programul manifestarii se regasesc activitați menite sa încurajeze formarea unor…

- Centrul Romano-German de Pregatire si Perfectionare Profesionala in Domeniul Agriculturii din Voiteg in parteneriat cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara si Colegiul de Silvicultura si Agricultura “Casa Verde” din Timisoara…

- Doi politisti ieseni au salvat viata unui catel gasit ranit pe o strada din municipiul Iasi. In noaptea de 4 spre 5 iunie a.c., agentii de politie Oniceanu Andrei Ionut si Barabas Robert, ambii din cadrul Biroului Rutier Iasi, efectuand serviciul de patrulare pe soseaua Pacurari, au observat pe partea…

- Doi polițiști din Iași au salvat viața unui cațel ranit pe care l-au gasit pe o strada din oraș. Polițiștii de la Brigada Rutiera erau in serviciul de patrulare și au observat animalul ranit, cel mai probabil lovit de o mașina. Oamenii legii l-au dus intr-un suflet la veterinar, iar cainele a fost salvat.…

- Timisorenii sunt asteptati sa participe in numar cat mai mare la editia a 16 a Banat Agralim, care va avea loc saptamana viitoare, in weekend. Organizatorii, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis si Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, asteapta in acest an…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca a scos pe piața un iaurt marca proprie. Este primul produs creat in laboratoarele universitații și este 100% natural.

- Astfel, 15 cadre didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, unul de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi si cinci de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" au fost nominalizati la aceasta competitie si vor…

- Muzeul Satului din Cluj gazduieste sambata, 5 mai, de la ora 10.30, un obicei traditional din Ardeal: masuratul oilor. Organizatorii evenimentului sunt Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei in parteneriat cu GAL Napoca Porolissum si Centrul…