Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie,Alexandru Rafila a comentat, joi, la Antena 3, cele mai noi date privind numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa. In acest clasament, Romania a intrat in zona galbena și ocupa locul 4, depașita doar de Suedia (locul 1), Portugalia (locul…

- Profesorul Alexandru Rafila a comentat, joi, cele mai noi date privind numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa. In acest clasament, Romania ocupa locul 3, depașita doar de Portugalia și Suedia. Astfel, Romania este inclusa in zona galbena a infectarilor cu coronavirus din Uniunea Europeana.…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie,Alexandru Rafila a comentat, joi, la Antena 3, cele mai noi date privind numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa. In acest clasament, Romania a intrat in zona galbena și ocupa locul 4, depașita doar de Suedia (locul 1), Portugalia (locul…

- Potrivit cifrelor preliminare publicate astazi, de Comisia Europeana , numarul persoanelor care și-au pierdut viața pe drumurile din UE in 2019 este mai mic decat cel din anii precedenți. Se estimeaza ca 22 800 de persoane au murit intr-un accident rutier anul trecut, cu aproximativ 7 000 de decese…

- Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus - cu exceptia a cinci tari, intre care si Romania si Marea Britanie - a anuntat luni directoarea agentiei sanitare a Uniunii Europene (UE), care contrazice astfel un anunt in acest sens al Guvernului britanic, relateaza…

- Primul val al pandemiei de coronavirus in Europa a trecut, mai puțin in Romania, Bulgaria, Polonia, Suedia și Marea Britanie, avertizeaza directoarea Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), Andrea Ammon Reprezentantul instituției care asigura supravegherea sanitara a celor 27 de…

- Primul val al epidemiei COVID-19 in Europa a trecut, mai putin in Romania, Bulgaria, Polonia, Suedia si Marea Britanie, anunta directoarea Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), Andrea Ammon. Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus…

- In vremuri de criza, companiile iau de obicei mult mai rapid decizii pentru a elimina lucrurile mai putin relevante si care functionau oricum greoi. Se trece rapid peste multe teste privind protocoale de securitate pentru a pastra functionalitatea unui sistem in conditiile in care:…