Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul economist Nouriel Roubini, care a prezis criza din 2008, lanseaza un nou avertisment. Acesta atenționeaza elita mondiala ca „trebuie sa se trezeasca in fața mega-amenințarilor ce urmeaza, comparand perioada pe care o traversam cu situația economica de dinaintea Primului Razboi Mondial.Roubini…

- Davos 2023, intalnirea celor mai influenti lideri din lume. Celebrul economist Nouriel Roubini: Elita mondiala trebuie sa se trezeasca in fata ”mega amenintarilor” pe care lumea le are in fata. Banca Mondiala si FMI avertizeaza ca avem inainte cele mai dure provocari economice si financiare.…

- 80% dintre ruși considera ca epoca sovietica a fost o perioada buna. Acestea sunt rezultatele unui sondaj realizat de Fundația pentru Opinie Publica, transmite RIA Novosti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Circa 75% dintre economiștii șefi care activeaza in companii publice și private se așteapta la o recesiune la nivel global in acest an, anunța Saadia Zahidi, directorul operațional al Forumului Economic Mondial (WEF), desfașurat in aceste zile la Davos, s

- In conformitate cu marea agenda de resetare a societații, care urmarește sa pregateasca omul viitorului – populația nu va deține nimic. Iar prima dintre schimbarile de mentalitate despre care se va vorbi la Davos ii indeamna pe oameni „sa treaca de la a deține la a folosi”.Elita adunata in cadrul Forumului…

- In centrul localitații Copceac, raionul Ceadir Lunga, au fost identificate peste 155 de obiecte explozive, proiectile de artilerie, grenade de mana, bombe de aruncator și cartușe. Echipa de deminare a Brigazii infanterie motorizata „Dacia” a activat in zona in perioada 02 – 08 decembrie și au stabilit…

- Marți, 15 noiembrie, incepe Postul Craciunului și va ține pana pe data de 24 decembrie. Directorul ANPC, Paul Anghel, avertizeaza cu privire la produsele cumparate in aceasta perioada.„Pentru ca produsele pe care le cumparați in perioada postului Craciunului sa nu prezinte un pericol pentru sanatatea…

- Indicele preturilor de consum se va mentine peste 15% la sfarsitul anului, respectiv 15,2%, urmand sa scada la 8% in 2023 si la 3,7% in 2024, potrivit Prognozei pe termen mediu 2022-2026, varianta de toamna, publicata vineri, 28 octombrie, de Comisia Nationala de Prognoza (CNP).Pentru anii…