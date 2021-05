Avertisment pentru părinți, înainte de Ziua Copilului: Cum verificați dacă jucăriile cumpărate sunt sigure Reprezentantii Protectiei Consumatorilor atrag atenția ca cele mai sigure jucarii pentru cei mici sunt cele cumparate din magazine si/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare (factura, bon fiscal, chitanta fiscala), de care vor avea neaparat nevoie in caz de reclamatie.Pe langa elementele generale ce trebuie urmarite atunci cand cumparam un cadou, cum ar fi specificația și avertismentele de varsta, parinții trebuie sa urmareasca daca jucariile au marcat pe corpul lor, intr-un mod vizibil, lizibil si durabil, urmatoarele elemente: coordonatele producatorului si/sau importatorului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol: realitatea.net

