AVERTISMENT METEO – Viscol și ninsori abundente așteptate în Maramureș Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de tip cod galben care va intrat deja in vigoare in aceasta dimineața, fiind valabila pana la ora 15.00 a zilei de azi, 7 februarie. In urmatoarele ore in județ vom avea viscol și ninsori moderate cantitativ. In intervalul menționat, local in Carpații Orientali și Occidentali, precum și in vestul Carpaților Meridionali vantul va avea intensificari, cu viteze de peste 70…80 km/h, temporar va fi viscol și vizibilitate scazuta. Local ninsorile vor fi moderate cantitativ. Maramureșul este vizat și de un cod portocaliu de vreme rea valabil… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

