Avertisment legat de batalurile petroliere de la Derna: „Oricând se poate produce o catastrofă!” Clasate ca neconforme cu normele de mediu de mai bine de 15 ani, depozitele petroliere din zona Derna aparțin unei societati intrata in faliment. Dupa ce a vizitat locul, deputatul Gavrila Ghilea este convins ca oricand digurile de pamant care inconjoara batalurile de reziduuri pot ceda in cazul unor ploi puternice. “Batalul respectiv este aproape de a trece peste, mai sunt cam 30 de centimetri; va dati seama ca, daca vine o ploaie puternica, se duce. Va fi o catastrofa acolo si ma mir ca nu se sesizeaza si nu vine sa ia masuri nimeni.” Ecologizarea batalurilor de la Derna ar costa in jur… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

