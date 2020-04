Avertisment în plină criză de COVID-19: „Nu primiţi măşti de la necunoscuţi, ar putea fi otrăvite“ Localnicii comunei Barnova, din judetul Iasi, au fost sfatuiti, prin intermediul unei postari pe Facebook, sa nu primeasca masti de protectie de la persoane necunoscute. Avertimentul l-a facut chiar primarul comunei, Mihai Balan. In semnalul de alarma tras in urma cu o saptamana pe propria sa pagina de facebook, primarul Balan spunea ca unele masti pot fi otravite. Acesta ar fi noul mod prin care actioneaza hotii. „Sunt persoane care merg din usa pentru a imparti masti de protectie. Aceste persoane vor afirma ca este o initiativa noua din partea administratiilor locale, insa nu este adevarat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Primarul unei comune din judetul Iasi a postat pe pagina sa de Facebook un anunt prin care le atragea atentia localnicilor sa nu primeasca masti de la persoane pe care nu le cunosc, pentru ca acestea ar putea fi otravite.

