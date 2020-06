Avertisment dur al doctorului Virgil Musta! Simptomele COVID-19 pot persista 6 luni!

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, cel care a vindecat peste 500 de persoane de coronavirus, trage un semnal de alarma și spune ca simptomele virusului SARS-CoV-2 pot persista chiar și o jumatate de an. Simptomele COVID-19 pot persista șase luni! Este avertismentul medicului Virgil Musta. Medicul nu exclude varianta ca la o parte dintre pacienți aceasta infecție sa devina cronica. „Un numar mare de tineri care au prezentat infecția se plang cu simptome o perioada lunga de timp. Am vazut statistici internaționale in care pana la șase luni de zile…