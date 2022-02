Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 35 de senatori, deputați, europarlamentari și fostul ministru al Digitalizarii, Ciprian Teleman, au semnat o scrisoare comuna de susținere a liderului USR Dacian Cioloș, in scandalul care continua de cateva zile cu fostul lider al partidului, Dan Barna. Scrisoarea a fost semnata și de foștii…

- Presedintele USR Dacian Ciolos i-a cerut, vineri, intr-o postare pe Facebook, lui Dan Barna, "sa faca un real pas in spate si sa isi ofere timpul necesar pentru a se reconstrui politic, daca are onoare", aratand ca ii intelege "neputinta in a accepta pierderea functiei de presedinte al USR". Ciolos…

- Președintele USR Dacian Ciolos a declarat vineri ca nu intentioneaza sa plece din partid si nici sa-si faca grupuri separate in Parlament sub denumirea PLUS, transmite News.ro. Precizarile sale vin dupa ce G4Media a scris joi in exclusivitate ca Cioloș le-a transmis liderilor USR ca va pleca de la șefia…

- Unii dintre liderii USR acuza un santaj dupa ce președintele partidului, Dacian Cioloș, a spus in ședința interna de joi, 3 februarie, ca daca nu i se va vota programul propus va demisiona , si reamintesc ca partidul a mai trecut printr-un asemenea episod cu Nicusor Dan, care a demisionat din USR. „Dacian…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a declarat despre atmosfera din partid, ca USR are nevoie sa isi rezolve niste probleme interne, si sa depaseasca fracturile care inca exista dupa fuziune. ”Exista o majoritate in Biroul National, care este alta decat a presedintelui”, a mai spuns Ciolos, aratand ca ”exista…

- Ioana Mihaila și Vlad Voiculescu, foști miniștri ai Sanatații, ii cer președintelui Klau Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, sa suțina adoptarea Legii Certificatului Verde la locul de munca.