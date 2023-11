Banca Naționala a Romaniei (BNR) a menținut pentru acest an nivelul inflației, dar a prognozat o creștere de pana la aproape 5% pentru 2024. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a majorat la 4,8% pe cea pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate vineri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. BNR estima in august 2023 o inflatie de 7,5% pentru finalul anului 2023 si 4,4% pentru sfarsitul lui 2024. „Aceasta este prognoza pe care probabil ca o asteptati. Nu difera mult de cea anterioara, din luna august. Avem o reconfirmare…