Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu in Sectorul 1 al Capitalei. Un om a fost gasit mort de pompieri, dupa stingerea flacarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Comisarii pentru protectia consumatorilor au efectuat, in ultimele trei zile, mai multe actiuni de control in 33 parcuri si locuri de joaca din sectorul 1 al Capitalei, pentru a verifica modul in care sunt respectate prevederile legii in domeniu, iar 30 d

- S-a caștigat premiul cel mare la LOTO 6 din 49. Norocosul va incasa 3 milioane de euro. Biletul caștigator a fost jucat la o agenție loto din sectorul 4 al Capitalei. Și a costat 8 lei și 50 de bani, a anunțat Loteria Romana.

- Parcul de la intersecția bulevardului Decebal și strazii Sarmizegetusa va fi reabilitat. Potrivit primariei capitalei, inca un proiect va fi realizat in acest an in sectorul Botanica. Este vorba despre amenajarea spațiului verde din preajma monumentului Serghei Lazo. Responsabilii au evaluat la fața…

- Romania are 4500 de buncare și adaposturi de protecție civila. Mai precis 4.538 locuri unde am putea sa ne adapostim in caz de atac cu bombe, conform listei publicata de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Vestea proasta este ca nu toate buncarele sunt mari. Bucureștiul sta cel mai bine…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a anuntat miercuri ca hotararea prin care ALPAB (Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București) trebuie sa primeasca 1 milion de lei de la FCSB pentru utilizarea Arenei Nationale a ramas definitiva si va fi executata de ALPAB.

- Trei minori banuiti de talharie sunt cercetati de politisti, fiind suspectati ca i-au smuls geanta din mana unei femei care se afla in fata unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un nou protest spontan in București. Angajații Companiei de Administrare Lacuri, Parcuri și Agrement au ieșit in strada. Aceștia protesteaza impotriva edilului Capitalei, Nicușor Dan. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul ca Nicușor Dan vrea sa desființeze compania. Un alt motiv este faptul ca edilul a…