Avertisment al autorităților europene de supraveghere: Riscuri majore pentru stabilitatea financiară! Cele trei autoritați europene de supraveghere (ABE, EIOPA și ESMA - ESA) avertizeaza in Raportul din toamna 2023 al Comitetului mixt cu privire la riscurile și vulnerabilitațile din sistemul financiar al Uniunii Europene. Raportul subliniaza incertitudinea economica ridicata continua și avertizeaza autoritațile naționale de supraveghere cu privire la riscurile pentru stabilitatea financiara. Gradul crescut de incertitudine din economia europeana solicita vigilența din partea tuturor participanților la piețele financiare, trage ESA semnalul de alarma. Perspective economice… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

