Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, detine impreuna cu sotia sa o casa de locuit cu o suprafata de 335 de metri patrati si un apartament de 55,70 metri patrati, potrivit declaratiei de avere publicata pe site-ul Guvernului, anunța AGERPRES.Citește și: Codul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, are in concesiune un teren intravilan de 500 de metri patrati, dobandit in anul 2014, si detine doua apartamente cumparate in 2009 si, respectiv, in 2014, precum si un autoturism marca Opel Vectra, an de fabricatie 2002, potrivit declaratiei de…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, un teren extravilan de 2.829 de metri patrati cumparat in 2005 si un teren construibil de 598 de metri patrati, cumparat in 2015, ambele detinute in coproprietate cu sotia sa. De asemenea,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, are un teren intravilan de 1.700 de metri patrati si un teren agricol de 4.100 de metri patrati, cumparate in 2002, respectiv 2007, dar si o casa de 280 de metri patrati si doua apartamente de 71 si, respectiv, 51,47 metri patrati, toate bunurile…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, are un teren intravilan de 1.700 de metri patrati si un teren agricol de 4.100 de metri patrati, cumparate în 2002, respectiv 2007, dar si o casa de 280 de metri patrati si doua apartamente de 71 si, respectiv, 51,47 metri patrati,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, un teren agricol de 1.000 de metri patrati cumparat in 2013 si un apartament de 61 de metri patrati, mostenit. De asemenea, ministrul a trecut in declaratia de avere un album papal cu o…

- Prefectul judetului Arad, Florentina Horgea, i-a solicitat ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, încetarea detasarii în functia de reprezentant al Guvernului în teritoriu, în prima sedinta a Executivului,