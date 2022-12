Stiri pe aceeasi tema

- DNA anunța trimiterea in judecata a 25 de inculpați, intre care angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), instructori și intermediari ai școlilor de șoferi care, in cel de-al cincilea dosar de corupție la serviciul de eliberare a permiselor din Suceava. Potrivit comunicatului DNA, in schimbul…

- Exista in Romania un loc unde se faceau bani frumoși din obținerea permiselor de conducere. DNA a anunțat azi ca cel de-al V-lea dosar privind fapte de coruptie legate de eliberarea permiselor de conducere de catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

- Un numar de 25 de inculpați au fost trimisi in judecata in al cincilea dosar finalizat de procurorii DNA Suceava privind fapte de coruptie(fraudare) ale unor angajati ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava. In acest dosar au fost…

- Cel de al V lea dosar privind fapte de coruptie legate de eliberarea permiselor de conducere de catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava a fost finalizat de catre procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava.In acest…

- Prefectul județului Buzau, Daniel-Marian Țiclea, a identificat noi soluții menite a contribui la reducerea timpilor de așteptare care se inregistreaza la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor. Prefectul județului a dispus, in urma discuțiilor purtate cu…

- Astazi, in primul weekend in care s-a dispus prelungirea programului la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, masura dispusa de prefect, in sprijinul oamenilor, circa 250 de buzoieni s-au prezentat la ghișeele acestui serviciu. Avand in vedere numarul…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor: facem apel la posesorii de permise de conducere sa solicite preschimbarea permiselor inainte de expirarea valabilitații administrative! In urma unei analize efectuate la nivelul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Permisele a sute de mii de soferi romani nu vor mai fi valabile in urmatoarele luni | MAI a lansat un apel Permisele de conducere a sute de mii de soferi romani nu vor mai fi valabile in urmatoarele luni, arata o analiza efectuata de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…