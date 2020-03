Aventurile galante ale regilor Franței Despre viața amoroasa a regilor Franței s-ar putea scrie mult și bine. Pentru ca daca de altceva ar fi dus lipsa, de amor, sau mai bine zis de amoruri, au avut parte din plin. Numai enumerarea numelor amantelor suveranilor ar putea umple pagini intregi. Ne vom opri insa la cazurile cele mai elocvente. Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

Sursa articol: historia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul grec Stefanos Titsipas, detinatorul titlului, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Marsilia (Franta), dotat cu premii totale in valoare de 691.880 euro, invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-3, pe suedezul Mikael Ymer, intr-o partida disputata joi. Tsitsipas,…

- Politistii de investigatii criminale si procurorii DIICOT, impreuna cu magistrati si jandarmi francezi, au destructurat o grupare care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ un milion de euro prin furturi de componente de la locomotive, pe teritoriul Frantei. In total, in Romania si Franta, au fost…

- Airbus a fost amendata de judecatorii dinMarea Britanie cu 3 miliarde de lire sterline (peste 3,5 miliarde de euro),dupa ce conducerea companiei a recunoscut in instanța ca a mituit oficiali dinmai multe țari pentru a-i convinge sa semneze contracte cu multe zerouri.Amenda-record, cea mai mare primita…

- Germania isi va evacua cetatenii din regiunea chineza Wuhan, unde a aparut noul coronavirus din China, fortele aeriene germane urmand sa repatrieze 90 de germani care locuiesc acolo, a relatat luni revista Der Spiegel, transmite Reuters, conform news.ro.Epidemia care s-a declansat in orasul…

- Acrosaj intre serviciul de securitate al lui Macron si securitatea israeliana la IerusalimUn membru al fortelor de securitate israeliene a intrat initial in bazilica, proprietatea Frantei, iar apoi a iesit.Atunci cand a incercat sa intre din nou, el a fost dat afara de catre membri…

- Hotii au incercat sa sparga locuinta lui Marquinhos, fotbalistul lui PSG, duminica, in timpul meciului dintre campioana Frantei si AS Monaco, din Ligue 1, relateaza L'Equipe. Un agent de securitate, folosit pentru supravegherea locuintei lui Marquinhos, a anuntat politia la ora locala 21:00, dupa…

- Ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Italiei si Marii Britanii au decis sa se reuneasca marti de urgenta la Bruxelles pentru a discuta despre situatia din Libia, unde maresalul Haftar isi continua ofensiva spre Tripoli, precum si despre dosarul iranian, transmite AFP. Conform unor surse europene…