Stiri pe aceeasi tema

- Elevi ai Liceului Tehnologic „Vasile Deac" Vatra Dornei au obținut o medalie de argint in cadrul Targului Internațional GastroPan de la Brașov, cel mai mare eveniment dedicat specialiștilor din industria panificației, patiseriei, cofetariei, gelateriei, ciocolateriei, moraritului și ...

- Merge mai departe proiectul socio-educativ „Școala ta in siguranța”. Joi, a fost randul elevilor de la Școala Gimnaziala nr.1 din Timișoara sa desfașoare activitați de prevenire și combatere a violenței in mediul școlar, susținute de reprezentanții instituțiilor partenere in proiect.

- Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare din Timișoara) organizeaza cea de-a XVI-a ediție a concursului național iTEC, ce va avea loc in perioada 31 martie-2 aprilie 2023, in format fizic. iTEC este o competiție dedicata atat studenților, cat și elevilor de liceu…

- Laborator digital la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”, pentru elevii din Timișoara. Elevii din Timișoara vor avea la dispoziție un laborator digital amenajat, de primarie la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”.

- Elevii din noua clase ale unui liceu din Timișoara vor invața de marți online, dupa ce autoritațile au descoperit ca aceștia invațau intr-un corp de cladire incadrat cu clasa de risc seismic 1.

- Un liceu din Romania se poate lauda ca ofera copiilor condiții ca in Statele Unite. Elevii au la dispoziție o cantina moderna, cu mancare proaspata, servita doar dupa ce nutriționiștii iși dau acordul. Totul se intampla intr-o unitate școlara de top din Timișoara.

- Acțiune a polițiștilor locali, vineri dimineața, la Timișoara. Oamenii legii au facut verificari in baruri și cafenele pentru a vedea daca gasesc elevi care chiulesc de la ore. Printre clienți au gasit și 10 copii care ar fi trebuit sa fie la cursuri. Polițiștii locali spun ca vor anunța conducerile…

- ADVERTORIAL. Trecerea in anul Capitalei Europene a Culturii a strans la Bastionul Maria Theresia peste 70.000 de oameni dornici sa celebreze alaturi de artiști de renume internațional. Pe langa spectacolul complex de lasere, proiecții și artificii, Festival of Lights a adus in zona centrala a orașului…