Avem șefi, ne-ar trebui și niște lideri Nu știu dumneavoastra, dar eu terminasem Netflixul de vreo doua ori inainte sa loveasca izolarea. Nu prea am nervi sa-l termin și a treia oara.Și, totuși, țin minte un film de dinainte de a lovi nenorocirea.Nu vi-l recomand. Depresia lucida pe care o poate induce este de evitat inastfel de perioade.Și, totuși…Gary Oldman, un soi de nesuferit perpetuu, joaca un WinstonChurchill genial in „The Darkest Hour“, un film din 2017 despre un lider dinsecolul trecut de care am fi avut nevoie azi. Dar, din pacate, nu-l avem.Noua, romanilor, ne lipsesc, acum, cam aceleași lucruri care lelipsesc și altora:… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Depresia este una dintre cele mai raspandite boli ale mileniului trei, iar Organizația Mondiala a Sanatații estimeaza ca aproximativ 264 de milioane de persoane de toate varstele sunt afectați. Cu toate acestea, foarte puțini vorbesc despre faptul ca tot mai mulți copiii și adolescenți sufera de depresie,…

- Certurile apar mai devreme sau mai tarziu in orice cuplu, dar nu de fiecare data inseamna ca partenerii trebuie sa se desparta, daca stiu sa gestioneze corect situatia si emotiile. Exista mai multe cauze care pot duce la disensiuni intre parteneri, insa doua persoane mature ar trebui sa poata gestiona…

- 1. Incheie un contractE musai ca primul și cel mai important pas sa fie facut. Declararea veniturilor din chirii este o etapa esențiala, care nu doar ca te va ține departe de neplaceri pe care ți le-ar putea cauza anumite controale inopinate, dar te va „salva” și in situația nefericita in care ar trebui…

- Dupa declaratia presedintelui interimar ar rezulta ca PSD vrea alegeri anticipate. Marcel Ciolacu introduce insa o mica nuanta: in spatiul public, spune el, PSD ar trebui sa spuna ca vrea anticipate pentru a arata ca nu-i este frica de alegeri. Desigur, este un simplu joc politic. In conditiile in care…

- Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, anunța o idee inedita pentru restructurarea partidelor din Romania. Guparea Dragnea din PSD, spune Caramitru, ar trebui sa fie noul PRM, in vreme ce USR ar trebui și ei divizat."Structura partidelor la noi e o mare aiureala. Sunt…

- Un motiv de conflict pentru orice cuplu e temperatura care ar trebui sa fie in dormitor, scrie Radio Cluj. S-a demonstrat deja faptul ca femeile prefera in jur de 23 de grade, in timp ce barbatilor le-ar placea ca termostatul sa nu arate mai mult de 21 de grade. Valorile acestea sunt insa subiective,…

- Un turn de 25 de etaje este aproape finalizat la ieșire din Cluj. Un altul de 40 de etaje se afla în dezbatere publica și înca unul în Buna Ziua naște controverse de 10 ani încoace. Fost jurnalist și actualmente antreprenor, Andi Daiszler, a venit cu câteva exemple…

- Ministrul Mediului Costel Alexe a anunțat, luni, ca aerul din București și orașele mari este din ce in ce mai poluat și ca vor exista saptamanal verificari in teren, iar autoritațile publice responsabile vor fi sancționate. Ministrul Mediului le cere bucureștenilor sa se protejeze de aerul poluat din…