Din 14 octombrie pana in prezent au intrat in țara 34.271 doze de anticorpi monoclonali, care ar fi putut salva peste 17.000 de vieți. La pacienți insa au ajuns doar 2.552 de doze, pentru 1.276 de bolnavi. Tot din 14 octombrie pana in acest moment au decedat 15.064 de romani. Pe langa faptul ca Ministerul […]