Avantajul Casei la jocurile de cazino Dupa cum se poate observa chiar din denumire, jocurile de noroc reprezinta o forma de divertisment - adresata desigur publicului adult (18+) - in care norocul este un element care inclina balanța spre caștig sau pierdere. Fiecare joc presupune, pe baza regulilor, mai multe sau mai puține șanse pentru jucator. Cert este ca, daca utilizatorul (clientul) poate caștiga sau pierde, operatorul care organizeaza jocurile de noroc in mod legal (prestatorul de servicii) are nevoie de o ancora pentru a-și garanta eficiența economica a afacerii respective, la fel ca oriunde in comerț. Operatorul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casinourile au reprezentat intotdeauna un subiect captivant pentru oameni din intreaga lume datorita stralucirii și misterului pe care le emana. Aceste destinații pline de jocuri de noroc și divertisment au o istorie fascinanta și au suferit transformari semnificative in decursul ultimelor decenii.…

- In curand se implinesc 25 de ani de cand a fost lansat Half-Life. Cu ocazia aceste aniversari, Dario Casali, un fost angajat Valve din perioada in care lucrau la joc, a lansat o serie de videouri pe YouTube in care parcurge misiunile și ne povestește chestii pe care nu le știam pana acum despre unul…

- Caravana USR „Fara pacanele” a ajuns ieri in Buzau . Parlamentari USR și reprezentanți ai USR Tineret discuta cu romanii despre pericolul pe care-l reprezinta jocurile de noroc pentru copiii și tinerii Romaniei și strang semnaturi de susținere pentru legile USR care opresc acest fenomen toxic. „Am numarat…

- Este pana la urma și o lecție de curaj ce ne este oferita de tanarul de 34 de ani care și-a asumat propria povestea și este pregatit chiar sa faca fața eventualilor critici. Timp de șapte ani a trait un veritabil coșmar, ale carui urmari le va resimți, alaturi de familie, pe tot parcursul vieții.

- „Viciile distrug vieți, destrama familii, frang destine și omoara! Nu sunt vorbe mari, ci realitați tragice. Drogurile, alcoolul, chiar și jocurile de noroc sunt adicții extrem de periculoase. Copiii și tinerii trebuie ținuți cat mai departe de aceste tentații.Pacanelele sunt doar un miraj, mai mult…

- Egiptul Antic, cu faraonii, piramidele și zeii sai, continua sa fascineze și sa starneasca imaginația oamenilor de pretutindeni. Jocurile prezentate mai jos te vor conduce printr-un univers plin de mister, reveland secrete ancestrale și locații nebanuite, de la temple impresionante și pana la morminte…

- Cu siguranța, Betano Casino se remarca ca unul dintre cei mai atractivi operatori de jocuri de noroc online disponibili in prezent. Acesta ofera o experiența completa și captivanta membrilor sai, ce cuprinde o gama larga de opțiuni de pariere și divertisment.Principalele motive pentru care…

- Intr-o dezbatere recenta la nivelul Consiliului Local din Sebeș, s-a luat in discuție propunerea de majorare a tarifelor pentru ridicarea deșeurilor din oraș.Aceasta decizie a starnit un val de discuții și controverse in comunitatea locala, iar consilierii au fost nevoiți sa se pronunțe cu privire la…