Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Victor Canache și producatoarea Luana Georgița vin la Bistrița pentru o proiecție speciala a filmului Capra cu Trei Iezi. Avanpremiera are loc joi, pe 13 octombrie, de la ora 19:00. Maia Morgenstern joaca in film rolul unei mame dispuse sa-și apere copiii cu orice preț. Vaduva care traiește…

- Era odata o capra care avea trei iezi… In Romania secolului XIX, intr-un sat izolat, o vaduva iși apara cei trei copii de un prieten vechi de familie, devenit dușman. Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povești ale lui Ion Creanga, filmul Capra cu Trei Iezi, cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi…

- Era odata o capra care avea trei iezi… In Romania secolului XIX, intr-un sat izolat, o vaduva iși apara cei trei copii de un prieten vechi de familie, devenit dușman. Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povești ale lui Ion Creanga, filmul Capra cu Trei Iezi, cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi…

- Era odata o capra care avea trei iezi... In Romania secolului XIX, intr-un sat izolat, o vaduva iși apara cei trei copii de un prieten vechi de familie, devenit dușman. Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povești ale lui Ion Creanga, filmul Capra cu Trei Iezi, cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi…

- Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povesti ale lui Ion Creanga, filmul "Capra cu Trei Iezi", cu Maia Morgenstern si Marius Bodochi in rolurile principale, este un thriller/ horror care sapa in psihologia umana si readuce in actualitate, sub o alta optica, o poveste extrem de populara. Regizat…

- Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povesti ale lui Ion Creanga, filmul „Capra cu Trei Iezi”, cu Maia Morgenstern si Marius Bodochi in rolurile principale, este un thriller/ horror care sapa in psihologia umana si readuce in actualitate, sub o alta optica, o poveste extrem de populara. Regizat de…

- Pavilionul Artiștilor va invita luni, 25 iulie, la un concert cameral extraordinar, la Centrul Cultural Reduta. Trei muzicieni de renume internațional din Ucraina, Republica Moldova și Romania vor oferi un concert cameral extraordinar, la Centrul Cultural Reduta. Concertul cameral susținut de Pavilionul…

- Sunt copiii romani mai galagioși in public decat cei din alte țari? Mesajul pe Facebook al unui restaurant din București care atragea atenția parinților cu privire la comportamentul nepotrivit al unor copii in public a provocat o disputa aprinsa in internetul romanesc. Psihologul și consilierul in dezvoltare…