Avalanşă de cereri pentru pregătitoare la şcolile din Craiova Ieri s-a dat startul inscrierilor in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2022-2023. Multi parinti au depus cererile din prima zi, astfel ca o parte dintre scoli si-au ocupat chiar si jumatate din locuri pana la orele pranzului. Managerii spun ca in cazul in care vor fi mai multe cereri decat locuri, vor solicita suplimentarea numarului de clase. O scoala din Craiova a pregatit din prima zi de inscrieri o aplicatie speciala pentru programari. Inscrierile in clasa pregatitoare se vor derula pana pe 10 mai, dar zeci de parinti au preferat sa depuna cererile de ieri. Potrivit directorilor de scoli,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

