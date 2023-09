Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii loviți de Vlad Pascu in accidentul din 2 Mai se aflau in afara parții carosabile și erau organizați in așa fel incat sa nu stanjeneasca traficul rutier, transmite avocatul Adrian Cuculis.„Imaginile surpinse de catre camerele de supraveghere arata clar ca in cazul accidentului de la 2 Mai,…

- Avocatul Adrian Cuculis a prezentat pe site-ul indrumari-juridice.eu primele imagini ale accidentului din stațiunea 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit iar alții au fost raniți dupa ce au fost spulberați cu mașina de Vlad Pascu, un șofer care s-a ur

- Au aparut primele imagini ale accidentului din stațiunea 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit, iar alții au fost raniți dupa ce au fost spulberați cu mașina de Vlad Pascu, care s-a urcat la volan baut și drogat. Imaginile, care au fost prezentate de avocatul Adrian Cuculis, demonstreaza faptul…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat cu masina intr-un grup la 2 Mai si a ucis 2 persoane, si parintii sai sunt audiati joi la sediul DIICOT. Joi dimineata, in Bucuresti s-au desfasurat 11 perchezitii vizand tineri din familii instarite, apropiati ai tanarului, care au vandut si consumat droguri…

- Parinții lui Vlad Pascu, cel care, drogat fiind, a ucis doi studenți in stațiunea 2 Mai, sunt audiați, joi dimineața, de procurorii DIICOT. Parinții lui Vlad Pascu au fost duși la DIICOT, pentru audieri, in jurul orei 10.40. Totodata, urmeaza sa fie dus la audieri și Vlad Pascu. Polițiștii și procurorii…

- Mihai și Miruna Pascu: parinți și nume grele, cu relații ascunse in cercuri puternice.Soții Pascu s-au mandrit ani la rand cu averea lor. Au peste 300 de proprietați in București și Constanța care valoreaza zeci de milioane de euro. Numai pe numele barbatului apar nu mai puțin de 88 de proprietați imobiliare.…

- Tanarul care a intrat in plin cu mașina intr-un grup de oameni la 2 Mai, accident soldat cu doi morți, se numește Vlad Pascu și este din București. Acesta provine dintr-o familie instarita și are cu o pasiune declarata pe rețelele sociale pentru mașinile puternice, au declarat pentru Digi24 surse din…

- 23 de morți și 399 de persoane grav ranite, acesta este bilanțul accidentelor provocate de conducatorii trotinetelor electrice in ultimii cinci ani (2018-2023), arata o statistica a Ministerului de Interne. Cele mai multe de accidente produse de trotinete au avut loc in Capitala – 1618 accidente, un…