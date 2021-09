Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața pe DN 7, la ieșirea din orașul Nadlac spre Pecica. „Accident rutier (autoturism intrat in copac) cu o victima incarcerata pe DN7 la ieșire din Nadlac spre Pecica. Au intervenit Descarcerarea ușoara, echipajul SMURD Nadlac și Elicopterul SMURD. Conducatorul autoturismului, o persoana de sex feminin, este inconștienta […] The post Autoturism intrat in pom la Nadlac, intervine elicopterul SMURD appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .