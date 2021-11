Sambata, 20 noiembrie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina, au descoperit o cantitate insemnata de pachete cu țigari in interiorul unui autoturism. Astfel, in jurul orei 05.30, politistii de frontiera au auzit, in apropiere de sediul instituției, zgomotul produs de trecerea in viteza a unui autoturism. Imediat, colegii noștri au procedat […] The post Autoturism cu numere false plin cu țigari de contrabanda gasit cu roțile suspendate pe un podeț din Brodina (foto) first appeared on Suceava News Online .