- Incidentul a avut loc pe un camp din apropierea localitatii Sterea, comuna Clejani, au transmis pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu, care au intervenit acolo. "Din spusele fiului proprietarului, acesta ramanand cu masina intepenit pe camp, a turat-o (cu scopul…

- Trei echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea focului, care s-ar fi putut extinde la o cultura de floarea soarelui si la una de porumb, aflate in apropierea șinei de tren.Din cauza incendiului, trenurile care circula in zona au mers cu viteza redusa.

- Un impact foarte puternic pe o șosea din nordul Spaniei. Mai mulți șoferi au intervenit pentru a opri un TIR care a scapat de sub control. Barbatul care conducea era beat și tocmai omorase un om. Acesta a incercat sa fuga, dar a lovit un autoturism, ranind cateva persoane. Printre șoferii care au…

- Zece barbați din India și Pakistan au fost prinși de polițiștii de frontiera chiar cand urcau intr-o mașina, pe marginea drumului care leaga Jimbolia de Carpiniș. Șoferul a recunoscut ca voia sa-i ajute sa ajunga in Timișoara. Este acuzat acum de trafic de migranți și a fost reținut pentru 24 de ore.

- Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 22 iunie 2021, in jurul orei 18:40, in localitatea Unirea, unde o mașina este cuprinsa de flacari. Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale cu apa și spuma pentru lichidarea unui incendiu de autoturism in localitatea Unirea. Din primele informatii…

- Luni dimineata, in timp ce se afla la volanul unui BMW cu numere de Constanta, individul a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor care se aflau in misiune pe Calea Eroilor.Un sofer beat din Buzau a fost prins cu greu de politisti, dupa o urmarire pe strazile orasului. Barbatului i a fost gasit…

- Un șofer in varsta de aproximativ 27 de ani nu a adaptat viteza intr-o curba la dreapta, mașina a derapat și apoi s-a oprit intr-un copac.Șoferul a fost scos din mașina și transportat la spitalul din Costești cu multiple traumatisme. Medicii vor decide in orele urmatoare daca starea sa de sanatate necesita…

- Poliția din Baia Mare s-a autosesizat dupa ce au aparut in spațiul public imagini filmate cu un tanar care sta pe un scaun de birou in timp ce e tractat de un autoturism, și acum agenții il cauta pe șofer, scrie portalul local de știri Vasile Dale . Sursa citata scrie ca imaginile au fost filmate chiar…