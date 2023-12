Autostrada de Centură a Bucureștiului, în pericol: Grecii au ”fugit” de pe șantier Lotul 3 al Autostrazii A0 Sud, ce ar urma sa lege A1 de A2 prin sudul Capitalei, se confrunta cu o stagnare ingrijoratoare, potrivit unei investigații recente realizate de Asociația Pro Infrastructura. Imaginile aeriene surprinse recent arata ca lucrarile sunt in impas, lasand intrebari cu privire la respectarea termenului de finalizare și la stadiul real al proiectului. In urma cu un an, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut declarații ambițioase, promițand construcția unei autostrazi care sa lege Piteștiul de Constanța exclusiv prin autostrada. Cu toate acestea, afirmațiile sale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

