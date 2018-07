Autostrada de 7.140 de kilometri lungime care va înconjura Marea Neagră. Va fi GATA în curând Informatiile publicate recent pe site-ul oficial al Asociatiei Mondiale a Autostrazilor acrediteaza ideea ca Rusia a initiat oficial implementarea proiectului cunoscut sub numele de Drumul de Centura al Marii Negre (Black Sea Ring Project). Proiectul a fost lansat in dezbatere in 2006, la summitul Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN), fiind aprobat de toate statele membre la intalnirea de la Istanbul (2011), dupa care a fost trecut pe linie moarta din cauza adancirii crizei mondiale. Dupa cum este prevazut in documentatia aprobata de OCEMN, proiectul implica realizarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

