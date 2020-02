Citeam zilele trecute ca China a construit un spital in doua zile. E drept, in regim de urgența. Noi n-am realizat unul de stat nici in 30 de ani. Un calcul raportat la populație ne-ar arata ca, teoretic, am putea ridica și noi unul in 130 de zile. N-o sa vedem! Tot chinezii intind autostrazi cu o viteza anuala de 10.000 km. In ritmul lor, ar trebui și noi sa avem 154 km de magistrala in fiecare an. Vorbe! Autostrada Comarnic-Brașov e… vorba de aproape 20 de ani. Daca e sa glumim un pic, avem doua decenii de brașoave (DEX: brașoava = minciuna) pe hartie! Și mai avem, de ani de zile, cozi uriașe…