Autostrada A13 Bacău – Brașov o prioritate pentru Ministerul Transporturilor Județul Bacau va avea un secretar de stat la Ministerul Transporturilor (MT) care a declarat presei locale ca singura autostrada fezabila sa treaca Carpații este autostrada A13 Bacau – Brașov. Declarația acestuia exclude, astfel, proiectul autostrazii A8 Iași – Tg Mureș. „Prioritatea mea este Autostrada A13 Bacau – Brașov, fiind singura fezabila pentru trecerea Carpaților, in opinia mea, de om care a lucrat cu fonduri europene, a colaborat cu Jaspers și Uniunea Europeana. Cred ca A13 e prima care poate fi finanțata din fonduri europene”, a declarat viitorul secretar de stat Constantin Gabriel… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Redam mai jos scrisoarea integrala a Asociatiei Civice Moldova Vrea Autostrada: „Asociatia civica apolitica Moldova Vrea Autostrada va solicita public sa nu dati curs numirii in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor a dlui Constantin Gabriel Bunduc, deoarece prin declaratiile publice…

- Redam mai jos scrisoarea integrala a Asociatiei Civice Moldova Vrea Autostrada: „Asociatia civica apolitica Moldova Vrea Autostrada va solicita public sa nu dati curs numirii in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor a dlui Constantin Gabriel Bunduc, deoarece prin declaratiile publice…

Bacaul va avea din nou reprezentare la Ministerul Transporturilor. Este vorba despre Constantin Gabriel Bunduc, care va fi numit secretar de stat, cu sustinerea PSD Bacau. Constantin Gabriel Bunduc are 40 de ani si a absolvit in 2005 Facultatea de Drept a Universitatii „Petre Andrei" din Iasi.

Contractul de proiectare a autostrazii A13 Bacau – Brașov a batut pasul pe loc, sub tot felul de justificari, afirma eurodeputatul Dragoș Benea. Liderul PSD Bacau se declara convins ca Ministerul Transporturilor, sub noua conducere a lui Sorin...

