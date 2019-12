Autorul incendiului din Codlea a fost reţinut de poliţişti Autorul incendiului din Codlea, in urma caruia aproximativ 20 de imobile au ramas, marti, fara curent electric, a fost retinut de politisti, a informat IPJ Brasov, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, politistii au stabilit ca un barbat de 45 de ani, pe fondul consumului de alcool, ar fi provocat incendiul in care a ars propria lui casa, dar si cablurile de curent electric care alimenteaza celelalte imobile din zona. Citește și: Pompierii au salvat o tanara cazuta intr-o fantana adanca de 28 de metri



