Autoritățile sucevene se pregătesc să contracareze codul portocaliu Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a fost convocat astazi in ședința extraordinara, la sediul ISU Suceava, avand in vedere fenomenele meteorologice periculoase prognozate de catre ANMH și anume cod portocaliu care vizeaza intensificari sustinute ale vantului, temporar ninsoare și vizibilitate redusa, valabile in zona de vest a județului Suceava pentru perioada 23 februarie […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

