- Jumatate dintre noile cazuri de COVID-19 confirmate in Olanda sunt cu varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2, a anunțat vineri institutul pentru sanatate publica olandez RIVM, care a...

- Autoritațile in sanatate anunța ca in ultimele 24 de ore in Republica Moldova au fost confirmate alte 82 cazuri noi de infectare cu Covid-19 și niciun deces. Din numarul total de cazuri, doua sunt de import: 1-Olanda, 1-Rusia.

- Autoritațile din Romania au raportat astazi primul deces al unei persoane infectate cu varianta Delta – indiana – de Covid-19. Victima vine din județul Argeș. Pana acum, au fost depistate 44 de cazuri cu aceasta varianta in țara noastra, potrivit INSP. Valeriu Gheorghita sustinea zilele trecute ca tulpina…

- Varianta indiana a coronavirsului (varianta Delta) este responsabila pentru circa 20% dintre noile cazuri de COVID-19 detectate in ultima saptamana in Irlanda, o crestere considerata ingrijoratoare de principalul responsabil sanitar din aceasta tara vecina cu Marea Britanie, unde varianta Delta provoaca…

- Doua noi cazuri de tromboza atipica, inclusiv un deces, asociate cu vaccinul anti-Covid al AstraZeneca, au aparut in Franța in perioada 23 aprilie – 29 aprilie, potrivit unui comunicat al Agenției Franceze pentru Medicamente (ANSM). De cand a inceput administrarea serului britanico-suedez, in Franța…

- Autoritatile italiene au confirmat luni doua cazuri de infectare cu varianta indiana a coronavirusului, ambele in regiunea Veneto, in nordul Italiei, a declarat la o conferinta de presa guvernatorul acestei regiuni, Luca Zaia, potrivit agentiilor AFP si EFE. Cele doua persoane infectate sunt un barbat…